НАТО створило повітряний міст для постачання зброї Україні – WSJ

Країни НАТО встановили повітряний міст для переправляння озброєння та боєприпасів в Україну. Альянс таким чином хоче стримати можливе вторгнення військ РФ, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Також повідомляється, що Америка може поставити Україні гелікоптери виробництва Росії. Їх раніше використала армія Афганістану.

Джерела газети кажуть, що Україні різко не вистачає боєприпасів. Декілька складів боєприпасів в Україні знищено внаслідок інцидентів, у яких Київ звинуватив Москву. Єдиний в Україні завод з виробництва боєприпасів знаходиться в Луганську, який контролюють бойовики збройного угруповання “ЛНР”, що підтримуються Кремлем.