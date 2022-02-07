Мокрий сніг, дощ і плюсова температура: погода 8 лютого

По всій території України синоптики﻿ прогнозують денну температуру із позначкою "плюс", у західних та східних областях очікується мокрий сніг і дощ.

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У вівторок, 8 лютого, у західних (крім Закарпаття), центральних та північних регіонах денна температура повітря буде коливатись від 0°С до +3°С, на сході – від +2°С до +4°С. Найтепліше буде у південній частині України та в Закарпатській області, де температура підніметься до +5°С, у Криму – до +7°С вдень. На заході та частково на півночі вночі стовпчики термометрів покажуть від -1°С до +2°С. На решті території країни буде трішки тепліше – від 0°С до +3°С. Традиційно найвища температура буде на півдні, де синоптики прогнозують до +5°С вночі.

Опади 8 лютого очікуються у вигляді мокрого снігу та дощу на заході та сході, на півдні буде дощити. У центральних, північних та частково західних областях прогнозується хмарна погода, вдень без істотних опадів, а вночі також можливий сніг та мокрий сніг. По всій території України очікується вітер із середньою швидкістю 7-12 м/с.

Укргідрометцентр попереджає про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах. Також у гiрських районах можливi зсуви снiгу на дороги.

У столиці України, Києві﻿, термометри покажуть від -1°С до +1°С протягом дня, вітер північно-західних зі швидкістю 7-12 м/с.