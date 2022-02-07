Китай заявив про права Аргентини на Фолкленди

Пекін і Буенос-Айрес у спільній заяві оголосили Фолклендські острови частиною Аргентини.﻿ Заяву було зроблено після зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна та президента Аргентини Альберто Фернандеса, який перебував у Китаї з нагоди відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні та проведення інших заходів, повідомляє Ділова столиця.

Згідно із заявою, оскільки цього року Китай та Аргентина відзначають 50-річчя своїх дипломатичних відносин, глави двох держав домовилися про подальше зміцнення співпраці між двома країнами та про поглиблення їхнього всебічного стратегічного партнерства.

У зв'язку зі святкуванням 50-річчя дипломатичних відносин Сі та Фернандес оголосили про початок Року китайсько-аргентинської дружби та співпраці, йдеться у заяві.

Згідно з заявою, Китай підтвердив свою підтримку вимоги Аргентини про повне здійснення суверенітету на "Мальвінських" (Велика Британія називає їх Фолклендськими і вважає архіпелаг своїм — ред.) островах та поновлення переговорів для вирішення спорів мирними засобами відповідно до відповідних резолюцій ООН.

Крім того, у документі йдеться, що уряди Китаю та Аргентини підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у рамках ініціативи "Один пояс, один шлях".

Обидві сторони домовилися й надалі зміцнювати спілкування та координацію у міжнародних справах для захисту своїх інтересів та спільних інтересів країн, що розвиваються, йдеться у повідомленні.

На цю заяву вже відреагувала у Twitter міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

"Ми повністю відкидаємо будь-які питання про суверенітет Фолклендів. Фолкленди є частиною британської сім'ї, і ми захищатимемо їхнє право на самовизначення" , — написала вона.

Трас також закликала офіційний Пекін "поважати суверенітет" Фолклендського архіпелагу.

Довідка. Фолклендські острови — архіпелаг в південно-західній частині Атлантичного океану. Фактично Фолклендські острови є британською заморською територією та важливим перевалочним пунктом на шляху з Атлантичного океану до Тихого, що дозволяє контролювати Південну Атлантику. Права Великої Британії на острови заперечуються Аргентиною, що розглядає їх як частину провінції Вогняна Земля, Антарктида та острови Південної Атлантики. Аргентинці називають архіпелаг "Мальвінськими островами".