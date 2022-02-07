Літак Макрона облетів Білорусь на шляху до Москви

Літак президента Франції Еммануеля Макрона, прямуючи до Москви на переговори з російським президентом Володимиром Путіним, облетів територію Білорусії. Про це свідчать дані сайту Flight Radar, повідомляє Лента.Ру.

Судячи з траєкторії руху президентського борту, пілот вибрав маршрут через повітряний простір сусідніх Литви та Латвії на шляху до російської столиці.

Переговори лідерів двох країн розпочнуться 7 лютого близько 17:00 за московським часом. У Кремлі основними темами переговорів Путіна з Макроном назвали ситуацію навколо України та гарантії безпеки.

У червні 2021 року Євросоюз заборонив європейським авіалініям здійснювати рейси над Білорусією після інциденту з літаком компанії Ryanair в аеропорту Мінська 23 травня. Тоді лайнер, що прямував маршрутом Афіни — Вільнюс, був змушений здійснити посадку через повідомлення про бомбу. Одразу після посадки було затримано опозиціонера і творця Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. У Білорусії його звинувачують у створенні екстремістського формування та закликах до масових заворушень після президентських виборів у серпні 2020 року. Колишнього головного редактора NEXTA відпустили під домашній арешт.