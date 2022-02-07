Фізичне навантаження знижує ризик зараження коронавірусом – вчені

За даними дослідження Університетської клініки Наварри, фізичне навантаження допомагає знизити ризик зараження COVID-19, повідомляє "Коммерсант".

Під час занять спортом збільшується кількість гормонів FNDC4 та FNDC5, які знижують ймовірність захворювання. Пацієнти з ожирінням, навпаки, більше схильні до зараження, ніж люди з нормальною вагою.

"Гормони, що виробляються під час фізичних вправ, знижують можливість зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та ускладнень у разі захворювання на COVID-19, а також зменшують запалення та загибель клітин при інфекції" , - повідомляється в дослідженні.

За даними іспанської клініки, найбільше коронавірусу схильні до пацієнтів з ожирінням, оскільки "жирові клітини цих пацієнтів здатні виробляти більше запальних молекул, ніж у людей з нормальною вагою". Крім того, пацієнти з ожирінням частіше хворіють на ускладнення.