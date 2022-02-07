Наскільки Європі вистачить газу у разі відмови від поставок із РФ
Якби імпорт російського трубопровідного газу до Євросоюзу припинився, то запасів "блакитного палива" у регіоні вистачило б лише на півтора місяці. Зараз газ із РФ покриває 28% попиту в ЄС, повідомляє Российская газета.
Такі розрахунки наводить британська консалтингова компанія Wood Mackenzie.
"Якби всі потоки газу (з Росії) припинилися сьогодні, існуючі запаси газу закінчилися б через шість тижнів: руйнація попиту буде масовою, і якщо перебої (у постачаннях) будуть тривалими, то запаси газу не відновляться протягом літа. Ми зіткнулися б з катастрофічною ситуацією, коли газу в сховищах майже не залишилося б наступної зими", - йдеться в повідомленні компанії.
За оцінками експертів, розрахунок такого критичного сценарію
"показує, наскільки Європа стала залежною від російського газу і яку найважливішу роль мають відіграти дипломатія та розсудливість у комерційних питаннях, щоб забезпечити безперебійність постачань" до Європи. У британській компанії вважають, що якщо постачання трубопровідного газу з Росії до ЄС триватимуть цієї весни та влітку, взимку 2022-2023 років Європа все одно знову увійде з рекордно низькими запасами газу за умови, що "Північний потік-2" ще не запрацює.