Наскільки Європі вистачить газу у разі відмови від поставок із РФ

Якби імпорт російського трубопровідного газу до Євросоюзу припинився, то запасів "блакитного палива" у регіоні вистачило б лише на півтора місяці. Зараз газ із РФ покриває 28% попиту в ЄС, повідомляє Российская газета.

Такі розрахунки наводить британська консалтингова компанія Wood Mackenzie.

"Якби всі потоки газу (з Росії) припинилися сьогодні, існуючі запаси газу закінчилися б через шість тижнів: руйнація попиту буде масовою, і якщо перебої (у постачаннях) будуть тривалими, то запаси газу не відновляться протягом літа. Ми зіткнулися б з катастрофічною ситуацією, коли газу в сховищах майже не залишилося б наступної зими", - йдеться в повідомленні компанії.