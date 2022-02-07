Програму єПідтримка щодо придбання ліків розширять на людей з інвалідністю

Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми єПідтримка, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю І та ІІ груп, повідомляє Новое время.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигать під час наради в Офісі президента.

Загалом у рамках програми єПідтримка українцям перераховано 7,8 млрд грн.

Прем'єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

19 грудня в Україні офіційно стартувала програма єПідтримка, яка передбачає виплату 1000 гривень усім українцям, повністю вакцинованим від COVID-19.

Кошти нараховують на спеціальні віртуальні картки, отримати їх готівкою неможливо. На сьогоднішній день такі картки оформляють шість банків: ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк та Укргазбанк.

Витратити тисячу гривень можна протягом чотирьох місяців із дня зарахування коштів. Цю суму необов’язково витрачати одночасно.

З 24 січня українці віком від 60 років, які повністю пройшли курс вакцинації від коронавірусу, можуть витратити 1000 гривень програми єПідтримка на ліки.

На початку лютого Кабмін розширив дію програми єПідтримка на підлітків. Також уряд розширив перелік витрат, на які «ковідну тисячу» можна витратити.