Адвокати Януковича отримали доступ до матеріалів справи Майдану

Захист Віктора Януковича отримав доступ до майже 1900 томів кримінальної справи щодо подій на Майдані. Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky NEWS.

Як заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, коли справу передадуть до суду, захист наполягатиме на участі Януковича в суді, оскільки "він не винен у вбивствах на Майдані в 2014 році" .

Сердюк уточнив, що поки що невідомо, скільки часу знадобиться захисту Януковича на вивчення справи, але звичайна практика – це один том за день.

За словами Сердюка, захист постарається якнайшвидше ознайомитися зі справою, щоб її швидше було передано до суду.