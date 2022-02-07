Адвокати Януковича отримали доступ до матеріалів справи Майдану

Адвокати Януковича отримали доступ до матеріалів справи Майдану

Захист Віктора Януковича отримав доступ до майже 1900 томів кримінальної справи щодо подій на Майдані. Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky NEWS.

Як заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, коли справу передадуть до суду, захист наполягатиме на участі Януковича в суді, оскільки "він не винен у вбивствах на Майдані в 2014 році" .

Сердюк уточнив, що поки що невідомо, скільки часу знадобиться захисту Януковича на вивчення справи, але звичайна практика – це один том за день.

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За словами Сердюка, захист постарається якнайшвидше ознайомитися зі справою, щоб її швидше було передано до суду.

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