Нардеп від Слуги народу Кузьміних заявив, що сам прийшов до НАБУ

Народний депутат Сергій Кузьміних, підозрюваний в отриманні хабара, заявив, що сам прийшов у НАБУ після того, як дізнався про розшук з інтернету, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook Кузьміних написав, що «ніхто не ховається і не збирається цього робити», а він залюбки відповість на запитання слідчих та детективів.

"Наразі є привід до суду щодо обрання запобіжного заходу. Усі процесуальні дії здійснюються так, як і має бути", — повідомив нардеп.

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До цього Кузьміних заявив, що ні він, ні його адвокат не отримували повістку, хоча «усі наші контакти працівникам НАБУ відомі».

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