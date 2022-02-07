Репутація Зеленського залежить від конкурсу на голову САП – посол США

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін закликала прискорити проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), визнавши, що від цього залежить репутація президента Володимира Зеленського. Про це вона сказала під час телевізійного шоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Європейська правда.

За її словами, питання відбору керівника САП порушувалося на найвищому рівні з українським урядом.

"Президент Зеленський сказав нашому президенту, що він це зробить. У відбірковій комісії є члени, які пройшли весь процес. Він зайняв понад півтора роки. Є кандидати, які готові до роботи, але вони відмовляються зробити останній крок, тобто зібратися разом, створити кворум і надіслати повідомлення про кандидата посадовцям. Я припускаю, що на них впливають корисливі інтереси, не бажаючи, щоб антикорупційного прокурора було призначено", - зазначила Квін.

За її словами, у цій ситуації йдеться про репутацію, учасники комісії мають припинити слухати корумпованих осіб та довести процес відбору до кінця.

"Про репутацію всіх, хто говорив, що вони виконають це завдання", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи стоїть репутація президента теж на коні.

Квін також додала, що "реформи вимагають багато роботи, тому що є люди, які не хочуть, щоб це сталося, і деякі з цих людей при владі" .