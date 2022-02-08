Австрія надасть допомогу для Донбасу

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги. Зокрема, для Міжнародного Комітету Червоного Хреста та неурядових організацій на Донбасі, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Глава МЗС Австрії підкреслив, що Уряд надав вже понад 14 млн євро.

"Сьогодні я можу оголосити, що уряд Австрії надасть через кілька днів ще 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для Міжнародного Комітету Червоного Хреста і працюючих тут неурядових організацій в цьому місці" , - заявив Шалленберг.

Нагадаємо, раніше Швеція, Британія, Канада, Швейцарія і США відкрили фонд для зміцнення стійкості України.