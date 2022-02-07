Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок внаслідок зміцнення гривні до іноземних валют котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку опустилися нижче психологічного рівня 28 гривень.

Повторюються події тритижневої давності, але зі знаком «-»: так само, як тоді гривня падала, а Національний банк був змушений продавати сотні мільйонів доларів для обмеження швидкості цього падіння, так само зараз гривня відновлює втрачені позиції, а Національний банк проводить одну за іншою інтервенцією з купівлі валюти, щоб хоч трохи згладити різкі коливання та підтримати вітчизняних експортерів. Не став винятком і понеділок: незважаючи на три виходи Нацбанку з інтервенціями, долар знову коштує дешевше за 28 гривень, а торги закриваються на чергових мінімумах. До речі, сьогодні швидкість зміцнення гривні зросла.

Закрили основну фазу торгів понеділка на 19 копійок на купівлі та на 16 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,05/28,13 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися трохи ширше, ніж минулої п'ятниці: спред на відкритті становив 8 копійок. Перша угода на суму 0,4 млн. доларів за ціною 28,1175 гривень пройшла о 9:24. Потім протягом півгодини покупці та продавці вирішували, кому ж поступатися. Здалися продавці: наступна угода пройшла за ціною 28,05 гривні, і далі ціни угод продовжили падіння. О 10.35 на ринку з'явився Національний банк. Використовуючи метод «вибору найкращої ціни», він почав закривати заявки від продавців за ціною близько 28,01 гривень. Купивши таким чином 30 млн. доларів, регулятор пішов, але через деякий час з'явився знову. Цього разу, як і минулої п'ятниці, він виставив ордер на покупку за ціною 27,99 гривень, але не в системі Bloomberg, а в Refinitiv. Вже після обідньої перерви НБУ з'явився на ринку втретє, знизивши при цьому ціну покупки до 27,97 гривень, і простояв із цим ордером до кінця торгів. Така поведінка регулятора не завадила котируванням опуститися до 27,93 гривень на купівлі та 27,97 гривень на продажу та закрити торги на мінімальних значеннях за день.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 27,93/27,97 (купівля/продаж). Остання угода відбулася за ціною 27,95 гривень.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні зріс на 35,6 млн. порівняно з минулою п'ятницею і склав 221,6 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,0105 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,0105 гривень. Офіційний курс долара на 8 лютого встановлено на позначці 27,9998 гривні за долар, зниження на 14,70 копійок.

встановлено на позначці 27,9998 гривні за долар, зниження на 14,70 копійок. Офіційний курс євро на 8 лютого встановлено на позначці 32,0724 гривні за євро, зниження на 20,21 копійок.

Готівковий долар у столиці за день подешевшав на 9 копійок. Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 28,02-28,04 гривень; на обід він подешевшав до 27,97-27,98 гривень, а до 17:00 цінник опустили до 27,93-27,95 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1436 долара. Сьогодні євро коригується після бурхливого зростання минулого тижня. Готівковий євро також дешевшає за готівковим доларом. Вранці його продавали за 32,00-32,02 гривень; вже на обід цінник опустили до 31,90-31,92 гривень, така ж ціна збереглася і надвечір.

Російський рубль зростає напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна із президентом Франції Емманюелем Макроном. До обіду він досяг 75,40 руб/$, але на момент написання статті відкотився до 75,75 руб/$, оскільки подорожчали рубль відразу почали продавати. Готівковий рубль у столиці сьогодні продають по 3,67-3,68 гривні за 10 рублів.