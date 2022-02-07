Група військових США висадилася за 70 км від українського кордону.

У понеділок, 7 лютого, група американських військових прибула до Польщі в рамках посилення східного флангу НАТО на тлі загрози вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

До аеропорту Жешува прибула ще одна група військових із 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Місто знаходиться за 70 кілометрів від кордону з Україною.

У рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1700 американських військових. Напередодні до Жешува вже прибули кілька десантних груп 82-ї дивізії США.

За словами командира дивізії Крістофера Донахью, десантники висадилися у Польщі, щоб посилити готовність та оперативну сумісність союзників НАТО у всіх сферах.

3 лютого глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що лобіюватиме в США, щоб додаткові американські війська, які прямують до країни, залишалися в Польщі на постійній основі.

2 лютого прессекретар Пентагону Джон Кірбі офіційно повідомив, що США найближчими днями перекинуть додаткові сили до Румунії, Польщі та Німеччини. З Німеччини до Румунії відправлять 1000 військових, ще близько 2000 перемістять із США до Польщі та Німеччини.