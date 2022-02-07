Експортні доходи Газпрому за рік зросли більш ніж удвічі

Доходи Газпрому від експорту трубопровідного газу у 2021 році зросли більш ніж удвічі у річному вираженні, до $55,5 млрд, повідомляє Новое время.

Середня експортна ціна Газпрому за 2021 рік становила $272,8 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані Федеральної митної служби РФ.

При цьому фізичний обсяг експорту газу в 2021 році зріс лише на 0,5% порівняно з 2020 роком — до 203,5 млрд кубометрів.

У грудні 2021 року ціна, за якою Газпром експортував газ, становила $517,8 за тисячу кубів. У грудні 2020 року вона становила $156,6 за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, спотові ціни на газ у Європі почали зростати у травні. На початку жовтня вони вперше наблизилися до позначки $2000 за тисячу кубів, після чого впали майже вдвічі.

Наприкінці грудня ціна газу в Європі встановила абсолютний рекорд, досягнувши позначки $2189 за тисячу кубометрів.