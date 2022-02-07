У поліції підтвердили побиття радника Венедіктової

У поліції підтвердили побиття радника генпрокурора Ірини Венедіктової — Зураба Адеішвілі, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні, 7 лютого, до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що до потерпілого — помічника генпрокурора — на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували" , — розповіли в пресслужбі.

Там зазначили, що правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.