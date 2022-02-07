Україна законтрактувала на лютий імпорт 500 млн куб. м газу

Ексглава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна законтрактувала на лютий імпорт 500 млн. куб. м природного газу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На лютий станом на сьогодні законтрактовано обсяги приблизно 0,5 млрд куб. м", - сказав він в ефірі "Україна 24" у понеділок увечері.

За його оцінкою, загалом для підготовки до наступного опалювального сезону Україні необхідно у 2022 році імпортувати до 10 млрд. куб. м газу, оскільки з поточної зими країна вийде із сильно спустошеними підземними сховищами.

Коболєв зазначив, що ціна газу для України в найближчий міжопалювальний період залежатиме від балансу попиту-пропозиції в Європі, його споживання Китаєм, можливостей газовидобувників дати додаткові обсяги на ринок, а також "поведінку" "Газпрому", яка залежить від рішень президента РФ.

"Але не треба чекати на ціну $100-200, це навряд чи реально. Аналітики прогнозують ціни в діапазоні $400-600", - додав він.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що НАК "Нафтогаз України" планує у лютому імпортувати близько 300 млн. куб. м газу.

Імпорт природного газу в Україну з ЄС у січні 2022 року скоротився у 9,8 раза (на 394 млн. куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 44,8 млн. куб. м

Імпорт природного газу в Україну з ЄС у 2021 році скоротився у 6,2 рази (на 13,34 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком – до 2,56 млрд куб. м.

Станом на 6 лютого 2022 року Україна має у своєму ПСГ 10,833 млрд куб. м газу. Середньодобовий відбір на початку лютого на третину нижчий, ніж у січні.