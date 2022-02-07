Назарбаєва позбавили влади в Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, за яким експрезидента Нурсултана Назарбаєва позбавляють низки ключових повноважень і посад, повідомляє Українська правда.

Токаєв підписав конституційний закон "Про внесення змін та доповнень до деяких конституційних законів Республіки Казахстан".

Відповідно до його положень, скасовується довічне головування Назарбаєва в Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану.

Також закон скасовує норму, яка передбачала узгодження зміст законодавчих ініціатив з Назарбаваєвим.

Загалом, підписаний Токаєвим закон скасовує низку положень конституційних законів "Першого Президента РК – Елбаси", "Про Асамблею народу Казахстану" та "Про Раду безпеки РК".