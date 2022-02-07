Глава МЗС Німеччини пояснила причину скасування зустрічі із Зеленським у Києві
Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пояснила причину скасування зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Києві змінами у графіку візиту, повідомляє УНІАН.
Про це Бербок сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їхніх переговорів у Києві.
Глава МЗС Німеччини нагадала, що спочатку її поїздку до Києва було заплановано разом з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, у якого змінилися плани через візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну 8 лютого.
"Ми планували зустрітися з президентом України, а зараз змінилися плани поїздки, французька сторона змінила ці плани", - сказала Бербок.
Вона зазначила, що важливо координувати графіки, і тому вона змушена була скоординувати свої плани.
Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував Бербок, що вона приїхала в Україну попри зміни у графіку Ле Дріана.
"Ми з розумінням ставимося до цієї ситуації з французького боку. По-друге, жодних проблем із зустріччю з президентом немає. Не створюймо якусь конспірологію навколо цього", - сказав Кулеба.
Він також додав, що минулого разу в Києві 17 січня Бербок зустрічалася з Зеленським.