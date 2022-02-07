Глава МЗС Німеччини пояснила причину скасування зустрічі із Зеленським у Києві

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пояснила причину скасування зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Києві змінами у графіку візиту, повідомляє УНІАН.

Про це Бербок сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їхніх переговорів у Києві.

Глава МЗС Німеччини нагадала, що спочатку її поїздку до Києва було заплановано разом з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, у якого змінилися плани через візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну 8 лютого.

"Ми планували зустрітися з президентом України, а зараз змінилися плани поїздки, французька сторона змінила ці плани" , - сказала Бербок.

Вона зазначила, що важливо координувати графіки, і тому вона змушена була скоординувати свої плани.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував Бербок, що вона приїхала в Україну попри зміни у графіку Ле Дріана.

"Ми з розумінням ставимося до цієї ситуації з французького боку. По-друге, жодних проблем із зустріччю з президентом немає. Не створюймо якусь конспірологію навколо цього" , - сказав Кулеба.

Він також додав, що минулого разу в Києві 17 січня Бербок зустрічалася з Зеленським.