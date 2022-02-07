Блінкен припустив готовність України дати Донбасу "особливий статус"

Державний секретар США Ентоні Блінкен упевнений, що Україна може надати ОРДЛО особливий статус, якщо буде затверджена послідовність виконання Мінських угод, повідомляє Ділова столиця.

Про це Блінкен заявив на спільній прес-конференції з високим представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем.

"У мінських угодах йдеться про особливий статус Донбасу, і я вважаю, що при відповідній послідовності українці будуть готові рухатися вперед" , — зазначив глава Держдепу.

Водночас, за його словами, загальна картина за домовленостями зводиться до того, що всі сторони мають просуватися здебільшого по своїх зобов'язаннях, чого не видно з боку Росії.