Солоні начинки для млинців: небанальні варіанти на Масляну 2022
В 2022 році Масляний тиждень триває у період з 28 лютого по 6 березня. Головний атрибут свята – смачнючі млинці. Їх можна приготувати за класичним рецептом та подавати з медом, а можна урізноманітнити солодкими чи солоними начинками, повідомляє Обозреватель.
Рецептом млинців та варіантами солоних начинок для страви поділилася фудблогерка Анна на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти на 13-14 млинців:
- яйця – 2 шт
- молоко – 400 мл
- борошно – 4 ст. л.
- сіль – 1\3 ч. л.
- цукор – 1 ст. л.
- олія – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
1. Змішати всі інгредієнти для млинців та збити блендером, або змішувати інгредієнти по черзі, збиваючи вінчиком.
2. Посмажити млинці.
Варіанти солоних начинок для млинців
- Відварена курка + твердий сир.
- Смажені гриби + сир.
- Свіжий помідор + сир.
- Жульєн: курка + гриби + сир + часник + вершки.
- Фахітос: цибуля + перець болгарський + часник + курка – потушкувати інгредієнти разом.
Також експертка радить готові млинці запікати у духовці – приблизно 10-15 хвилин під фольгою.