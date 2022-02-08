Солоні начинки для млинців: небанальні варіанти на Масляну 2022

В 2022 році Масляний тиждень триває у період з 28 лютого по 6 березня. Головний атрибут свята – смачнючі млинці. Їх можна приготувати за класичним рецептом та подавати з медом, а можна урізноманітнити солодкими чи солоними начинками, повідомляє Обозреватель.

Рецептом млинців та варіантами солоних начинок для страви поділилася фудблогерка Анна на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти на 13-14 млинців:

яйця – 2 шт

молоко – 400 мл

борошно – 4 ст. л.

сіль – 1\3 ч. л.

цукор – 1 ст. л.

олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

1. Змішати всі інгредієнти для млинців та збити блендером, або змішувати інгредієнти по черзі, збиваючи вінчиком.

2. Посмажити млинці.

Варіанти солоних начинок для млинців

Відварена курка + твердий сир.

Смажені гриби + сир.

Свіжий помідор + сир.

Жульєн: курка + гриби + сир + часник + вершки.

Фахітос: цибуля + перець болгарський + часник + курка – потушкувати інгредієнти разом.

Також експертка радить готові млинці запікати у духовці – приблизно 10-15 хвилин під фольгою.