МОЗ та Офіс президента перевіряють виплати підвищених зарплат медикам

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко проводить серію перевірок в українських лікарнях через повідомлення про те, що медики не отримують підвищену заробітну плату, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністр охорони здоров’я вже перевіряє особисто, яка ситуація в лікарнях по країні. Відсьогодні я також доєднаюсь до цих перевірок", - написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Facebook.

Він уточнив, що підвищення зарплат для лікарів і молодшого медичного персоналу було ініційовано з 2022 року, та у багатьох установах медикам за січень нараховано нову базову заробітну плату.

"На центральному рівні зроблено все необхідне, проте в регіонах ще є над чим працювати. Надходить багато звернень з областей, що головні лікарі примушують медиків переходити на неповні ставки. Це неприпустимо! Сьогодні під час селекторної наради чітко окреслив для всіх керівників регіонів, що люди не мають відчувати незручності через недоліки роботи на місцях", - наголосив Тимошенко.