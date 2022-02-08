Британія надішле Україні ще одну партію зброї - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна очікує на нову партію військової допомоги з Великобританії, повідомляє Новое время.

"Я вдячний нашим британським партнерам за послідовну підтримку, зокрема й допомогу, яку Британія спрямовує до України. До речі, вже скоро ми очікуємо отримати такий вантаж" , - написав він у Facebook.

Резніков додав, що обговорив з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом поточну ситуацію в регіоні та обмінявся думками щодо можливих сценаріїв розвитку подій.