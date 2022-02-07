ЄС та США пообіцяли Україні та Молдові реверсне постачання газу

США та ЄС у понеділок пообіцяли працювати над гарантуванням енергетичної безпеки таких країн, як Україна та Молдова, обговорили варіанти можливих додаткових постачань до Європи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рада наголосила на неприпустимості використання постачання енергії як важеля геополітичного тиску. У зв'язку з цим Рада готова посилювати енергетичну безпеку учасників Східного партнерства. Йдеться про такі країни, як Україна, Молдова", - сказано в заяві за підсумками засідання Енергетичної ради ЄС-США.

Зокрема, як зазначається, для цього слід використати "реверсне постачання газу".

"Враховуючи напруженість, що спостерігається на геополітичній арені, США та ЄС обговорили питання про інтенсифікацію співпраці в короткостроковій перспективі, щоб забезпечити достатнє постачання енергії в ЄС та його сусідам", - наголошується в заяві Енергетичної ради ЄС-США, поширеній держдепом.

Рада називає Україну стратегічним партнером як для ЄС, так і для США і "наголосила, що для суверенної України важлива енергетична безпека".

"Рада знову заявила, що Україна - стратегічно важлива для ЄС країна з погляду транзиту газу", - йдеться у заяві.

Рада заявила, що "Україні потрібні потужні, транспарентні та незалежні структури у сфері енергетики".

Засідання Енергетичної ради ЄС-США відбулося у понеділок у Вашингтоні. У ньому взяли участь голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.