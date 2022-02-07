США суттєво збільшать допомогу Україні – Блінкен

На фоні ризиків посилення російської агресії та вторгнення країни на територію української держави у Білому домі планують збільшити допомогу Україні. Варіанти додаткових поставок уже обговорюються, повідомляє Обозреватель.

Про це сказав державний секретар Сполучених штатів Америки Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з главою дипломатії Європейсього союзу Жозепом Боррелем у понеділок, 7 лютого.

За словами держсекретаря США, йдеться саме про військову допомогу. Як відомо, нещодавно у Києві приземлився уже восьмий літак, який доставив Збройним силам України боєприпаси та інше озброєння від США.

Блінкен та Боррель. Джерело: Скриншот

Водночас спільно з Конгресом Білий дім напрацьовує додаткові варіанти допомоги українській державі. Блінкен також наголосив, що США дозволили союзникам поставити обладнання американського виробництва, а у Європі розмістили додаткових американських армійців.

2021 року, як підкреслив держсекретар, США надіслали Україні військової допомоги на 650 мільйонів доларів.

Блінкен також висловився й про конфлікт на Донбасі. Він зазначив, що інструментом вирішення ситуації є Мінські домовленості, але Росія не виконує взятих на себе зобов'язань.

"Якщо подивитися на прописані умови, чесно буде сказати, що Україна їх виконала ледь не усі, тоді як Росія не виконала жодних зобов’язань" , – сказав він.

Держсекретар висловив сподівання, що на наступній зустрічі у Нормандському форматі Москва покаже серйозне ставлення.

Ентоні Блінкен. Джерело: Скриншот

"Якщо Росія налаштована виконати Мінськ, я думаю вона знайде сильного партнера в особі України, а Франція та Німеччина готові допомагати" , – зазначив посадовець.

Раніше у Міністерстві оборони розповіли, що всього Україна отримає 45 рейсів військової допомоги від США на тлі військової загрози Росії. Крім того, стало відомо, що США дозволили Естонії, Латвії та Литві поставити зброю в Україну для захисту від можливого вторгнення з боку Росії. Йдеться про ракетні комплекси Javelin і ракети Stinger. Водночас у Великій Британії повідомили, що відправили до Києва 2000 протитанкових ракетних комплексів. Там заявили, що вони готові надати Україні ще більше зброї, щоб спробувати запобігти будь-якому нападу Росії.

5 лютого в Україну прибув восьмий літак із оборонною допомогою від США. Цього разу партнери доставили в Україну 650 т оборонних боєприпасів. А 3 лютого сьомий літак із військовою допомогою від США доставив ЗСУ 85 т боєприпасів для гранатометів.