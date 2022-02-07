Україна уклала перший контракт з Туреччиною після підписання ЗВТ

Херсонський держзавод “Паллада”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, і турецька компанія Hidrodinamik Shipyard уклали контракт на будівництво і поставку композитного плавучого дока вантажопідйомністю 8500 тонн, повідомляє InfoResist.

При будівництві плавучого дока будуть використовуватися сучасні технології. Зокрема, піддон буде виготовлений з морського залізобетону на основі сульфатостійкого портландцементу, а вежі – з суднобудівної сталі. Завдяки цьому вдасться скорочувати витрати на обслуговування протягом 50 років.

Крім цього було відзначено, що при будівництві дока будуть використовуватися вітчизняні матеріали. Тим часом обладнання нададуть європейські та турецькі постачальники.

Це перший україно-турецький контракт, укладений після підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Сума контракту не розголошується.