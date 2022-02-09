Що подарувати замість букета квітів на День Валентина

День святого Валентина досить часто кидає всіх закоханих в паніку, оскільки вони не знають, що подарувати своїм коханим. Квіти - це завжди приємний подарунок, але він позбавлений оригінальності, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про те, що подарувати дівчині замість квітів на День всіх закоханих читайте нижче.

Фруктовий бокс

Якщо ви подаруєте цей приємний і головне корисний подарунок, то можете бути впевненими, що вони подарують вашим другим половинкам позитивні емоції. Крім того, фрукти можна ще доповнити пляшкою білого вина або вермуту.

"Букет" з цукерок і м'яких іграшок

Це милий і нестандартний подарунок. Крім того, завдяки цукеркам він буде ще й солодким.

Креативний портрет в стилі поп-арт

Даний портрет необхідно надрукувати у великому форматі. При цьому створити його можна як власноруч у фоторедакторі, так і вдатися до послуг професіоналів.

Букет з кульок

Це найлегший спосіб викликати посмішку на обличчі дівчини. При цьому в наші дні є величезна різноманітність повітряних кульок. Вони бувають з глянцевою або матовою поверхнею, з написами, у вигляді серця, тварин і квітів.

Духи або прикраса

Дівчата завжди оцінять такий подарунок, але, якщо ви не впевнені, який подобається аромат вашій другій половинці, тоді можете подарувати сертифікат.

Книга

Це завжди доречний подарунок, особливо, якщо врахувати, що їх можна купити за "ковідну" тисячу. Тільки врахуйте, що через великий наплив бажаючих, багато інтернет-магазини відчувають труднощі з доставкою. Тому цей момент можна уточнити в магазині, якщо не хочете бути без подарунка на свято.

Подорож

Це може бути як поїздка в іншу країну, так і в найближче інше місто. Зміна обстановки завжди піде на користь і зміцнить ваші стосунки.