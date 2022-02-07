Глава ВООЗ попередив про руйнівні наслідки пандемії COVID-19
Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейєсус повідомив, що руйнівні наслідки пандемії коронавірусу у світі відчуватимуться десятиліттями, повідомляє Новое время.
"Руйнівні наслідки пандемії COVID-19 виходять далеко за межі самої хвороби", - повідомляється в Twitter організації.
Гебрейєсус підкреслив, що пандемія посилила економічну, соціальну нерівність і нерівність у питаннях охорони здоров'я у всьому світі.
"Вплив пандемії відчуватиметься протягом десятиліть, особливо серед найуразливіших груп населення", — додав глава ВООЗ.
За його словами, чим довше триватиме пандемія, тим сильнішими будуть ці наслідки.
"От чому так важливо, щоб країни ще тісніше співпрацювали, щоб допомогти всім державам вакцинувати 70% свого населення до середини цього року, зміцнити стійкість систем охорони здоров'я та працювати над відновленням економіки", — додав він.