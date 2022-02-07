Глава ВООЗ попередив про руйнівні наслідки пандемії COVID-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейєсус повідомив, що руйнівні наслідки пандемії коронавірусу у світі відчуватимуться десятиліттями, повідомляє Новое время.

"Руйнівні наслідки пандемії COVID-19 виходять далеко за межі самої хвороби" , - повідомляється в Twitter організації.

Гебрейєсус підкреслив, що пандемія посилила економічну, соціальну нерівність і нерівність у питаннях охорони здоров'я у всьому світі.

"Вплив пандемії відчуватиметься протягом десятиліть, особливо серед найуразливіших груп населення" , — додав глава ВООЗ.

За його словами, чим довше триватиме пандемія, тим сильнішими будуть ці наслідки.