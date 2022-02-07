США пообіцяли 10 млн доларів за дані про ватажка ІД і теракт

США оголосили нагороду в розмірі 10 млн доларів за інформацію, яка призведе до затримання ватажка "Ісламської держави" Санаулли Гафарі. А також за дані, які призведуть до арешту відповідальних за теракт в аеропорту Кабула в серпні 2021 року, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Повідомляється, що Гафарі є лідером "Вілаята Хорасан" - відгалуження "Ісламської держави. Терористи цієї організації воювали як з підтримуваним Заходом урядом Афганістану, так і з талібами.

За даними Держдепу, Гафарі відповідав за всі операції ІД в Афганістані і організацію фінансування. У листопаді США внесли його до списку глобальних терористів особливого значення.

Нагадаємо, 26 серпня 2021 року при евакуації американських військових з Афганістану поруч з аеропортом Кабула прогриміли два вибухи, які забрали життя більш ніж 200 осіб. Нещодавно Пентагон поділився подробицями розслідування цього інциденту.

Також повідомлялося, що Пентагон знав про підготовку цього теракту, однак не зміг його попередити. Масові жертви були викликані тим, що країну намагалися залишити натовпи афганців, які протягом декількох днів перебували на території аеропорту.