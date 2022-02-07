Пентагон не володіє даними про точну дату вторгнення РФ в Україну

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що військове командування США не володіє розвідувальними даними стосовно точної дати ймовірного російського повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Українська правда.

"У нас однозначно немає остаточних даних, що саме Путін запланував робити з військами на кордоні з Україною, і ми не маємо точної дати, коли він захоче розгорнути повномасштабний наступ на Україну. Я не знаю, що в голові у Путіна. Але наша розвідка помітила, що протягом вихідних (5-6 лютого – ред.) Росія продовжувала накопичувати додаткові сили до тих військ, які вже зараз розташовані вздовж кордонів України, насамперед вони посилювали матеріально-технічне забезпечення та логістику постачання цих військ на полігонах так, щоб ці війська могли перебувати в польових умовах протягом тривалого проміжку часу. І це досить промовиста річ, на мою думку" , - заявив Кірбі під час брифінгу.

Кірбі також повторив, що США ретельно стежать за переміщенням російських військ в Білорусі, тимчасово окупованому Криму та західних регіонах Росії.

За словами речника Пентагону, Росія розгортає поблизу Україні бойові групи з різних родів та видів військ. Крім того, до цих бойово-тактичних груп налагоджують повноцінні засоби комунікації та постачання амуніції, боєприпасів та провіанту.

Проте американські військові не можуть стверджувати з впевненістю, якого типу та масштабу військову операцію в Україні сподіваються здійснити в Кремлі. Кірбі пояснив, що для повноцінної окупації всієї території України російська армія потребуватиме надзвичайно великих обсягів регулярного постачання зброї, боєприпасів та технічних засобів.

Крім того, він повторив тези, що США сподіваються на дипломатичне розв’язання ситуації, але спершу Росія повинна відвести свої війська від кордонів з Україною.

Водночас за його словами, американська розвідка не помітила загрозливого переміщення російських військ поблизу кордонів Естонії й Латвії.