Серед військових РФ є сумніви щодо війни з Україною - CNN

Деякі російські посадовці стурбовані, що повномасштабне вторгнення в Україну буде більш складним і дорогим, ніж вважає президент РФ Володимир Путін, повідомляє Новое время.

Як йдеться в матеріалах CNN з посиланням на джерела, знайомі з розвідданими США, серед цих посадовців є співробітники розвідки та військові. Два джерела з посиланням на перехоплені США повідомлення заявили, що в Росії були незадоволені тим, що Захід розкрив та озвучив їхні плани.

Два співрозмовники сказали CNN, що немає жодних доказів того, що ці чиновники виступають проти плану або наказів Путіна. Інший співрозмовник телеканалу заявив, що від російських військових очікують на виконання наказів голови Кремля, але «представники російського оборонного сектору вважають, що це буде складно».

Високопоставлений європейський урядовець заявив, що деякі люди в російському оборонному секторі «не розуміють, у чому полягає план гри» і вважають, що «це надто складний план, щоб вистояти».

На думку іншого джерела, знайомого з розвідданими США, розвиток ситуації навколо України за останні два місяці вказує на те, що російське керівництво «почуло побоювання».