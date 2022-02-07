Путін заявив, що готовий надати Порошенку політичний притулок
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова надати п’ятому президенту України Петру Порошенку «політичний притулок», повідомляє Новое время.
Під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін згадав про «переслідування політичних опонентів в Україні».
"Коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому казав, що, якщо у нього виникнуть якісь труднощі в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато щодо цього питання. Але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції", — сказав глава Кремля.