Путін заявив, що готовий надати Порошенку політичний притулок

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова надати п’ятому президенту України Петру Порошенку «політичний притулок», повідомляє Новое время.

Під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін згадав про «переслідування політичних опонентів в Україні».