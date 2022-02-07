Шольц повідомив про "жорсткі дискусії" навколо "нормандського" формату

Німеччина, Франція, Україна і Росія повернулися до нормандського формату. Сторони ведуть жорсткий діалог, розуміючи всю складність ситуації.﻿ Про це заявив Шольца на пресконференції з президентом США Джо Байденом, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Він зазначив, що сторони тримають відкритий діалог.