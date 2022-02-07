Шольц повідомив про "жорсткі дискусії" навколо "нормандського" формату
Німеччина, Франція, Україна і Росія повернулися до нормандського формату. Сторони ведуть жорсткий діалог, розуміючи всю складність ситуації. Про це заявив Шольца на пресконференції з президентом США Джо Байденом, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Він зазначив, що сторони тримають відкритий діалог.
"Поки нам не вдавалося в повному обсязі скористатися цим форматом (нормандським - ред.) в останні кілька років. Ми повертаємося до цього формату. У нас ведуться жорсткі дискусії в рамках цього формату. І всі лідери розуміють складність даної ситуації", - заявив Шольц.