Мінооборони анонсувало навчання із застосуванням Bayraktar, Javelin та NLAW

Збройні сили України проведуть навчання з 10 по 20 лютого із застосуванням відпрацювання можливостей Bayraktar, Javelin та NLAW, паралельно зі спільними білорусько-російськими навчаннями. Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Так, ви справді сказали, що у них навчання будуть з 10 по 20 лютого. Українські збройні сили теж працюють. І сьогодні у нас також паралельно дзеркально відбуваються вже навчання. Я назву місця, де вони відбуватимуться. Це Рівне, Ковель, Овруч , Широкий лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса… Це тільки полігони… Крім того, ще окремі ділянки, окремі місця, де в тому числі саме з 10 по 20 лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із застосуванням відпрацювання можливостей і українських Bayraktar, і українських Javelin, і NLAW, які ми нещодавно отримали від Британії" , - сказав Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

За його словами, станом на сьогодні вздовж усіх кордонів з Україною з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій знаходиться наземний компонент 119 тис. військових.