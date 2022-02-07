Швеція скасовує обмеження на в'їзд із країн ЄС

Уряд Швеції заявив, що з середи, 9 лютого, в країні знімуть обмеження на в'їзд для іноземних громадян, які були введені через пандемію COVID-19, повідомляє Новое время.

Заборону знімуть для іноземців, які прибувають до Швеції із країн Північної Європи, Євросоюзу та Європейської економічної зони, йдеться у повідомленні.

Заборони на поїздки було введено для уповільнення поширення коронавірусу в країні. Їх знімуть одночасно разом із більшою частиною COVID-обмежень у Швеції.