Макрон стурбувався проектом нової конституції Білорусі

Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів із російським лідером Володимиром Путіним заявив, що стурбувався проєктом нової конституції Білорусі, повідомляє Лента.Ру.

"Я сказав президенту Путіну, що мене турбує проєкт конституції Білорусі, де пропонується прибрати два фундаментальні положення" , - зазначив французький лідер.

Також Макрон заявив, що стурбований словами Олександра Лукашенка про можливість розміщення ядерної зброї в Білорусі, але зазначив, що під час переговорів у Москві Путін його заспокоїв з цього приводу.

"Я хочу сказати, що президент Путін заспокоїв мене щодо цього" , - сказав французький лідер.

Референдум щодо зміни до Конституції Білорусії відбудеться 27 лютого 2022 року. Білорусам пропонують великі політичні перетворення, у тому числі створення нового постійно діючого органу влади - Всебілоруського народного зібрання. Якщо поправки до Конституції ухвалять на референдумі, його зможе очолити Лукашенко.