Винищувачі НАТО в Балтії супроводжували літаки РФ

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня підіймалися в повітря, щоб супроводити російський Ту-154 та три військові літаки. 3 лютого був упізнаний Ту-154, який летів «з основної частини Росії» до Калінінграда, повідомляє Новое время.

Як заявили в Міноборони Литви, з 31 січня до 6 лютого винищувачі, що виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, один раз підіймалися в повітря, щоб ідентифікувати та супроводити військові літаки РФ, що пролітали в міжнародному просторі над Балтійським морем з порушенням правил міжнародної авіації.

Так, 3 лютого був упізнаний Ту-154, який летів «з основної частини Росії» до Калінінграда з включеним бортовим транспондером, відповідно до заздалегідь поданого плану польоту, підтримуючи радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами. Його супроводжували Су-35, МіГ-31, Су-27, що летіли у зв’язці, які також були ідентифіковані. Ніхто з них не мав включених бортових транспондерів, попередньо заповнених планів польоту, вони не підтримували зв’язку з Регіональним центром управління польотами.