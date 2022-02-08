У Міноборони розповіли, як захищатимуть Київ від російських літаків
У разі появи російських літаків над Києвом українську столицю захищатимуть системою протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє УНІАН.
За його словами, в України є на озброєнні ті ж самі комплекси, які має РФ, тому що "всі ми з вами виросли з Радянського Союзу". Очільник Міноборони запевнив, що українське небо нині під захистом, хоча й не ідеальним.
"Звісно, ідеального прикриття немає і ми над цим працюємо. Сказати, що ми абсолютно захищені неможливо", - сказав Резніков в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.
При цьому міністр додав, що сьогодні "є легкі комплекси, які дозволяють збивати повітряні цілі теж, тому висадка десанту або чогось такого - неможлива".
"Якщо говорити про бомбардування якимись важкими крилатими ракетами з боку Кремля, то думаю, що цей сценарій не реалістичний", - резюмував міністр, додаючи, що це "скоріше з фільмів жахів".