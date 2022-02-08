У Міноборони розповіли, як захищатимуть Київ від російських літаків

У разі появи російських літаків над Києвом українську столицю захищатимуть системою протиповітряної оборони.﻿ Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє УНІАН.

За його словами, в України є на озброєнні ті ж самі комплекси, які має РФ, тому що "всі ми з вами виросли з Радянського Союзу". Очільник Міноборони запевнив, що українське небо нині під захистом, хоча й не ідеальним.

"Звісно, ідеального прикриття немає і ми над цим працюємо. Сказати, що ми абсолютно захищені неможливо" , - сказав Резніков в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

При цьому міністр додав, що сьогодні "є легкі комплекси, які дозволяють збивати повітряні цілі теж, тому висадка десанту або чогось такого - неможлива".