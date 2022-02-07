Байден обговорив з Шольцем стримування Росії
Президент США Джо Байден на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем наголосив, що країни "йдуть нога в ногу" у питанні протистояння загрозі вторгнення Росії в Україну, повідомляє Корреспондент.
"Ми працюємо в ногу, щоб і надалі стримувати російську агресію в Європі, а також у відповідь на виклики Китаю", - цитує AFP, слова Байдена.
У свою чергу Шольц наголосив, що США та Німеччина є найближчими союзниками та інтенсивно працюють разом. Він додав, що одним із головних завдань двох лідерів є боротьба з російською агресією проти України.
"Ми близькі союзники, і ми діємо скоординовано і єдиним чином, коли справа доходить до реагування на поточні кризи", - зазначив Шольц, наголосивши, що Росія заплатить дуже високу ціну, якщо нападе на Україну.