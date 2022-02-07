Байден обговорив з Шольцем стримування Росії

Президент США Джо Байден на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем наголосив, що країни "йдуть нога в ногу" у питанні протистояння загрозі вторгнення Росії в Україну, повідомляє Корреспондент.

"Ми працюємо в ногу, щоб і надалі стримувати російську агресію в Європі, а також у відповідь на виклики Китаю" , - цитує AFP, слова Байдена.

У свою чергу Шольц наголосив, що США та Німеччина є найближчими союзниками та інтенсивно працюють разом. Він додав, що одним із головних завдань двох лідерів є боротьба з російською агресією проти України.