Байден заявив, що не знає про рішення Путіна щодо України

Президент США Джо Байден заявив, що не знає, чи прийняла влада РФ рішення про те, як вчинити з Україною, але рекомендував американцям залишити українську територію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я провів численні переговори з росіянами, зокрема з Путіним. Я не думаю, що він сам знає, що він робитиме" , - сказав Байден, відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що російське керівництво ухвалило рішення про вторгнення в Україну.

"Я думаю, що ніхто не знає про це, крім нього самого (Путіна - ред.)" , - додав він.

Президент США також сказав, що, на його думку, було б "мудрим" рішенням для американців, які перебувають в Україні, виїхати звідти.