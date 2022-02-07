Ударної групи для наступу військ РФ немає - Резніков

Станом на сьогодні серед угрупування російських військ, яке перебуває на кордоні з Україною, не спостерігається ударних груп для повномасштабного наступу.﻿ Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

«Для того, щоб здійснити напад, російські Збройні сили повинні сформувати так зване ударне угрупування. Ударне угрупування з військової точки зору має декілька ознак. Так от поки що, станом на сьогодні, оті 119 тисяч наземного компонента та все решта не сформували ударних угрупувань в якомусь із місць, щоб здійснити напад на Україну» , - заявив Резніков в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

Водночас він не виключив, що Російська Федерація може вдатись до таких кроків згодом.

«Вони за бажанням зможуть сформувати такі ударні угрупування і для цього приблизно знадобиться до місяця. Тому наша розвідка, всі її види, порівнюючи дані з розвідками наших стратегічних партнерів, оцінюють всі факти однаково, просто ми даємо свою оцінку» , - наголосив міністр.

Очільник оборонного відомства нагадав, що наразі ЗСУ активно розгортають Сили тероборони, відповідно до норм закону «Про основи національного спротиву». Він вкотре підкреслив, що ЗСУ до відсічі готові та закликав громадян не панікувати.