Голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи. Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок, повідомляє Корреспондент.

За словами міністра, саміт запланований на серпень 2022 року. Він пройде за участю парламентських делегацій різних країн.