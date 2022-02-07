Кулеба анонсував новий саміт "Кримської платформи"

Кулеба анонсував новий саміт "Кримської платформи"
Фото: Дмитро Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи. Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок, повідомляє Корреспондент.

За словами міністра, саміт запланований на серпень 2022 року. Він пройде за участю парламентських делегацій різних країн. 

"Крим теж був у нас сьогодні на порядку денному. Я поінформував Анналену про те, що в Україні у серпні пройде парламентський саміт Кримської платформи. Ми чекатимемо на відповідну делегацію з Німеччини", - пояснив Кулеба.
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