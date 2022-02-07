Шмыгаль обсудил с Бербок безопасность Украины

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі в Києві обговорили теми оборони, енергетичної безпеки та економіки, повідомляє Укрiнформ.

Як інформує Урядовий портал, Шмигаль зауважив, що Україна максимально консолідує своїх основних міжнародних партнерів.

"Ми сподіваємось на подальшу підтримку нашої держави та сильну й непохитну позицію Берліна" , — додав він.

Прем’єр-міністр України підкреслив надважливе значення протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації. У цьому контексті Шмигаль наголосив, що газопровід "Північний потік-2" може бути використаний Росією як енергетична зброя проти Європи.

Очільник українського уряду зазначив, що попри російську агресію, Україна продовжує реалізацію реформ. Він подякував Німеччині за багаторічну дієву підтримку в цьому напрямі, зокрема, у впровадженні реформи децентралізації та у сприянні реалізації проєктів зі справедливої трансформації вугільних регіонів.

Окрім цього, Шмигаль привітав Федеративну Республіку Німеччину із початком головування у G7. Він також акцентував увагу на залученні німецьких інвесторів до реалізації спільних проєктів, серед іншого - у сфері видобутку.

Підсумовуючи, Прем’єр-міністр України наголосив, що європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінним курсом для уряду України.