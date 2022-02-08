Шольц прокоментував закиди про союзництво з Москвою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на закиди про союзництво з Росією та назвав «дурницею» заяви про те, що ФРН більший союзник Москви, аніж Заходу, повідомляє Лента.Ру.

Таким чином він прокоментував питання телеканалу CNN про те, що подібна думка існує серед українських політиків.

"Це абсолютна нісенітниця, і всі це знають" , - підкреслив Шольц.

Канцлер також зазначив, що Німеччина не відмовляла Великій Британії у використанні повітряного простору для доставки військових вантажів до України, Лондон самостійно формував маршрут над Балтійським морем. Він додав, що літати над ФРН британські літаки можуть будь-коли.