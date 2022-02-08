Макрон після зустрічі з Путіним: найближчі дні будуть вирішальними

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США, ЄС і НАТО продовжать переговори щодо деескалації ситуації навколо України. Найближчі дні стануть вирішальними, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Макрон заявив про необхідність "попрацювати, щоб уникнути ескалації". Напруженість "продовжує зростати".

"І це збільшує ризик дестабілізації. А це не в чиїх інтересах. Ні росіяни, ні європейці не хочуть хаосу після того, як всі постраждали від пандемії. Тому нам потрібно домовитися про конкретні заходи, щоб домогтися деескалації. Ми про це сьогодні говорили і в найближчі тижні це має бути підтверджено" , - заявив президент на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Він зазначив, що це буде залежати від переговорів з США, НАТО з ЄС, а також від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок.