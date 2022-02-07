ОБСЄ зафіксувала зростання числа бліндажів під Луганськом

СММ ОБСЄ зафіксувала 21 довгострокову вогневу точку/бліндаж, розміщені біля дороги неподалік н. п. Новосвітлівка, що в 16 км на південний схід від тимчасово окупованого Луганська, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у щоденному звіті № 28/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 7 лютого.

"5 лютого орієнтовно за 2,5 км на північний захід від н. п. Новосвітлівка (непідконтрольний урядові, 16 км на південний схід від Луганська), уздовж дороги місцевого значення, яка веде на схід у напрямку н. п. Огульчанськ (непідконтрольний урядові, 25 км на схід від Луганська), команда СММ бачила загалом 21 довгострокову вогневу точку/бліндаж, розміщені на відстані від 6 до 300 м на північ і південь від дороги (деякі у прилеглих полях або уздовж лісосмуг)" , - йдеться у звіті.

За оцінкою СММ, "усі зазначені споруди встановлені нещодавно".