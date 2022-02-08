Путін лякає світ ядерною війною у разі членства України в НАТО

Глава Кремля Володимир Путін зізнався, що боїться, що Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу. Він заявив, що країна може ухвалити рішення повертати Крим військовим шляхом, повідомляє Обозреватель.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками переговорів із французьким президентом Еммануелем Макроном, відповідаючи на запитання французького журналіста про можливе вторгнення в Україну. Зустріч відбулася у понеділок, 7 лютого.

"Ми категорично проти розширення НАТО на Сході. Не ми ж рухаємося до НАТО, а вони до нас. Ми що, прийшли на кордон? Це вони до нас підійшли" , – сказав Путін.

Він зазначив, що Європа вважає Крим українським, і якщо Україна повертатиме півострів військовим шляхом, то РФ доведеться воювати з НАТО.

"Європейські країни вважають Крим українським, а ми вважаємо, що це частина Росії. Якщо буде повернення Криму військовим шляхом і Україна при цьому буде членом НАТО, то виникне військова конфронтація між РФ і НАТО. Нам, що воювати з НАТО? Інше питання: а ви хочете воювати з Росією? Адже так воно й буде" , – сказав глава Кремля.

Путін також нагадав про ядерний потенціал Росії.

"Ми розуміємо, що Росія – одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності багатьох навіть випереджає. Переможців не буде. Ви виявитеся втягнутими в цей конфлікт без своєї волі" , – зазначив Путін.

Він також вкотре звинуватив Україну у невиконанні Мінських угод та заявив, що це "зруйнує Україну". Також політик сказав, що "Україна двічі робила військовий напад на Донбас".