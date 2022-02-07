Путін продовжить переговори зі США та НАТО
Президент РФ Володимир Путін розповів про те, що зараз готується письмова реакція Росії на відповідь США та НАТО щодо російських вимог про «гарантії безпеки», а діалог між РФ і США, НАТО з цього питання триває, повідомляє Укрiнформ.
Про це Путін сказав на пресконференції після більш ніж п'ятигодинних переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.
«Ми зараз підготуємо відповідь на той папір, який ми отримали з Брюсселя та Вашингтона. Загалом я пана президента (Макрона, — ред.) проінформував про це. Направимо (російський «папір» — ред.) до Вашингтона та Брюсселя. Там (у відповіді США та НАТО — ред.) справді є речі, які можна обговорювати. Вони, щоправда, мають другорядний характер, але все ж таки», — сказав Путін.
При цьому він заявив, що Росія, як і раніше, добиватиметься відповідей на питання щодо гарантій безпеки, які Кремль називає головними: нерозширення НАТО, нерозміщення ударних систем біля кордонів РФ, повернення інфраструктури НАТО до ситуації 1997 року. Резюмуючи цю тему, президент сказав:
"Я не вважаю, що на цьому наш діалог закінчено".