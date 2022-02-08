"Подобається - не подобається, терпи, моя красуня" - Путін про "Мінськ"

Президент Росії Володимир Путін процитував російську приказку, звертаючись до влади України з вимогою виконувати Мінські угоди, повідомляє УНІАН.

"Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати!" , - сказав Путін під час пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За його словами, влада України повинна "безпосередньо розмовляти з "представниками Донбасу", тому що "інакше працювати неможливо".

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна за ці роки виконала "більшість, якщо не всі" умови Мінських угод. Водночас з боку Росії не було практично нічого зроблено в цьому напрямку.