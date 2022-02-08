Главою НАТО може стати представник Італії – ЗМІ

Представник Італії вважається фаворитом на посаду генерального секретаря НАТО після завершення перебування на цій посаді Єнса Столтенберга, повідомляє ТАСС.

Як пише італійське видання la Repubblica, за негласною ротацією цю посаду має обійняти представник однієї з держав Середземноморського регіону.

Іспанія та Португалія не можуть вважатися конкурентами, оскільки представники цих країн уже займають важливі пости у міжнародній політичній ієрархії – іспанець Жозеп Боррель – Верховний представник ЄС із закордонних справ, а португалець Антоніу Гутерріш очолює ООН, зазначає видання.

При цьому la Repubblica зазначає, що італійський уряд поки що не визначився зі своїм кандидатом, який має бути затверджений до саміту НАТО у червні в Мадриді. За негласною традицією на посаді генсека НАТО вітаються колишні прем'єр-міністри. Але експрем'єри Італії Енріко Летта та Паоло Джентілоні не можуть бути висунуті.

Перший очолює Демократичну партію, яка має бути реорганізована та заявляє про серйозні політичні амбіції на парламентські вибори наступного року. Номінувати Джентилоні, нинішнього єврокомісара з економіки, Риму не вигідно, оскільки його наступник у Єврокомісії може ставитись менш лояльно до Італії, яка отримує суттєву фінансову допомогу з європейських фондів. Маттео Ренці неодноразово заявляв, що не підходить для ролі генсека НАТО.

Газета зазначає, що від великої країни є прийнятною і кандидатура міністра. Серед ймовірних претендентів називають ексглаву МЗС та колишнього Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріку Могеріні, ексміністра оборони Роберту Пінотті та нинішнього міністра оборони Лоренцо Гуєріні.