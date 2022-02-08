Лондон не виключає відправлення до Південно-Східної Європи кораблів та винищувачів

Британський уряд вивчає можливість відправити винищувачі Typhoon ("Тайфун") та військові кораблі до Південно-Східної Європи, щоб захистити союзників по НАТО. Про це йдеться в авторській статті прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, опублікованій у понеділок на сайті газети "Таймс", повідомляє ТАСС.

"Сполучене Королівство готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії. Ми також збільшимо наш внесок у здійснення навчань Об'єднаних експедиційних сил - об'єднання під командуванням Великобританії, до якого входять підрозділи з десяти скандинавських та північноєвропейських країн. Королівських ВПС і кораблі Королівських ВМС, щоб захистити Південно-Східну Європу" , - пише Джонсон, пояснюючи, що такі кроки пов'язані з можливим вторгненням Росії в Україну.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон упевнений, що тверда і заснована на принципах дипломатія може запобігти кризі навколо України.

"Я все ще вірю в те, що принципова і тверда дипломатія можуть запобігти цій кризі. Наша віра, що глибоко укорінилася, закріплена в Статуті ООН і незліченних інших юридично зобов'язуючих документах, підписаних Росією, полягає в тому, що будь-яка країна має право вибирати свою суверенну долю" , - написав Джонсон.

Умовою для успішного діалогу він назвав "деескалацію з боку Росії". Згадавши телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася минулого тижня, британський прем'єр розповів, що згадав у розмові "про повагу Великобританією Росії, нашої довговічної пам'яті про те, як пліч-о-пліч ми перемогли фашизм" і його "вірі в те, що будь-які занепокоєння Росії можуть бути усунені шляхом відкритого та чесного діалогу”.